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تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري في تونس وبرفقته طاقم السفارة قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي عند وصولها إلي مطار قرطاج أمس. 

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي على جهوده واستقباله بعثة الأهلي أمس.

وفي سياق أخر قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية ومتنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، اشتملت على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.

وكان الأهلي قد بدأ مرانه الأول في تونس مساء اليوم الأربعاء بمجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة، التي قادها كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال واستمرت لمدة ٤٠ دقيقة. 

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

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