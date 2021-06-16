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تاج الدين: انخفاض إصابات كورونا يدعو للتفاؤل ولكن بحذر (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، حقيقة الوضع الوبائي في مصر، مشيرًا إلى أن ذروة الموجة الثالثة بدأت تدخل في منحنى منخفض وهذا مؤشر جيد.

وقال "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نشهد حاليا انخفاض مستمر في أعداد الحالات المصابة وهذا واضح تماما من الإحصائيات الرسمية والحالات تقل بصفة عامة".

وأضاف "عدد الحالات داخل مستشفيات العزل بدأت تقل وأعداد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزية تشهد انخفاض، ولكن يجب مع هذا الانخفاض يدعو إلى التفاؤل بحذر".

وتابع "مازال هناك وباء على المستوى العالمي والمحلي ويجب أن نستمر في إتباع الإجراءات الاحترازية للاستمرار في الحد من هذا مرض، وهناك مجموعة من الخبراء الذين يدرسون الوضع الوبائي الحالي".

واستطرد "أن جميع الإحصائيات الوبائية تشير إلى أنه تم تطعيم 70% من سكان العالم يمكن السيطرة على الوباء ولكن هناك تحدي يتعلق بأعداد اللقاحات أو الأمصال وهي أقل بكثير من أعداد السكان".

وأشار إلى أن الدولة المصرية اعتمدت على تنويع مصادر هذه اللقاحات من الصين وبريطانيا وهناك اتفاق على اللقاح الروسي ولقاح جونسون آند جونسون من أجل تطعيم 40% من الفئات المستهدفة بالتطعيم مع نهاية العام الحالي.

وأكد أن تعدد مصادر اللقاحات يعود إلى جهود وزارة الصحة والحكومة بدعم كبير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء للحصول على هذا الكم الكبير من اللقاحات.

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