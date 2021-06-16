يويفا يُعاقب نجم منتخب النمسا

تلقى ماركو أرناوتوفيتش مهاجم المنتخب النمساوي، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله بالتسجيل خلال المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 3 / 1 ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





وسيغيب أرناوتوفيتش بذلك عن منتخب بلاده في المباراة المقررة أمام نظيره الهولندي غدا الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.





وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء أن أرناوتوفيتش أساء إلى لاعب منافس خلال الاحتفال بتسجيل الهدف الأخير للمنتخب النمساوي في المباراة.





وقال أرناوتوفيتش :"أعترفت علنا بسوء تصرفي خلال الاحتفال بالهدف. واعتذرت عن ذلك."





وذكر أرناوتوفيتش في بيان نشره الاتحاد النمساوي اليوم: "كانت هناك تعليقات مؤسفة من الجانبين، لكن الاستفزازات لا تبرر السلوك. عقب المباراة مباشرة، كانت هناك محادثات واعتذار متبادل."





وأضاف :"نشأت مع أشخاص من البلدان والثقافات الأكثر تنوعا وأدافع عن التنوع بوضوح. جنبا إلى جنب مع الاتحاد النمساوي، أدعم التسامح والدمج."





وذكر اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس الأول الإثنين أنه أرسل خطابا رسميا إلى اليويفا :"لطلب توقيع أشد عقوبة" ضد أرناوتوفيتش.





وقال أرناوتوفيتش إنه سيتبرع بمبلغ 25 ألف يورو، لمشروع الدمج الخاص به كي "يكون لسلوكي السيء نتائج جيدة أيضا لمزيد من التضامن."



