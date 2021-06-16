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بوتين: أمريكا خسرت كثيرا بخصوص علاقاتها التجارية مع روسيا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
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 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا وافقنا على العمل سويا بشأن الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني وسندخل في التفاصيل خلال المفاوضات، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي في ختام قمة جنيف، أن روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري مناورات قرب حدودنا، متابعا: تكلمنا عن السجناء الأميركيين في روسيا وهناك إمكانية للمساومة في هذا المجال.

وتابع: واشنطن أعلنت عن دعم تنظيمات سياسية معارضة في روسيا، لافتا إلى أن الروس تشاطر ما يحدث على أرض الولايات المتحدة ولكننا لا نريد أن يحدث هذا على أراضينا.

وواصل: تم تصنيف مقتحمي الكونجرس الأميركي كأرهابيين، ولكن واشنطن لم تطلعنا على التحقيقات بشأن مقتحمي الكونجرس.

وأكد أن أميركا تفرض نوعا من الحصار الاقتصادي، وأعتقد أنها خسرت كثيرا فيما بتعلق بعلاقاتها التجارية مع روسيا، لافتا إلى أن العقوبات التي تفرضها أميركا على روسيا أثرت بشكل ما.

واستطرد: بايدن لم يوجه لي الدعوة لزيارة واشنطن، ولم أوجه له دعوة بزيارة الكرملين، مؤكدا أن الرئيس بايدن شخص بناء ومتزن ولديه خبرة سياسية كبيرة.

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