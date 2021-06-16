للعروس ضيف 2021 .. جربي هذه الوصفات الطبيعية لتجديد حيوية البشرة

يدقم موقع "لافام" ماسكات طبيعية مجربة تساعدك على تجديد حيوية بشرتك، فقط طبقيها بشكل دوري، حتى تحصلين على بشرة نقية خالية من الشوائب.





ماسك اللوز وماء الورد





- 10 حبات لوز مطحونة جيدًا





- ربع كوب من ماء الورد





اخلطي اللوز مع ماء الورد، وابدئي بتطبيقه جيدا على بشرتك.





اتركي الماسك يدوم لمدة 20 دقيقة.





أزيلي الخليط بالماء الدافىء.





كرري الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، فهو يساعد على تجيد خلايا الجلد باستمرار، ويمكنك تطبيقه على اليد والرقبة أيضا.





ماسك البابايا وعسل النحل





- 4 ملاعق من ثمر البابايا المهروسة





- ملعقة كبيرة عسل النحل





اخلطي البابايا مع عسل النحل، ووزعيهما على بشرتك.





اتركي الخليط لمدة 20- 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء.





يساعدك هذا الماسك على التخلص من الجلد الميت، إذ تحتوي البابايا على مضادات أكسدة ومضادات للـ تجاعيد وتقاوم علامات تقدم سن البشرة، والعسل بمثابة مغذّ قوي لبشرتك.





ماسك عصير الخيار مع الشوفان





- ربع كوب عصير خيار

- 2 ملعقة كبيرة شوفان





اخلطي الشوفان مع الخيار، ووزعيه على بشرتك.





اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة.





اشطفي وجهك بالماء الفاتر بعدها.



