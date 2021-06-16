بايدن: أجندتي ليس ضد روسيا وإنما وفقًا لمصلحة الشعب الأمريكي



أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهم يريدون علاقات مستقرة مع روسيا، لافتًا إلى أنه ناقش خلال القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبل العلاقات الثنائية.



وأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي، أن أجندته ليست ضد روسيا وإنما وفقًا لمصلحة الشعب الأمريكي.



وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس بوتين قضية تبادل السجناء بين البلدين، متابعًا: "أكدت لبوتين رفضنا لامتلاك إيران السلاح النووي، وناقشت مع بوتين فتح مسار للمساعدات الإنسانية إلى سوريا".

