بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.





وكان توفيق قد تعرض لكدمة في قصبة القدم بمران الأهلي أمس بالقاهرة للمرة الثانية بعد شكواه من نفس الإصابة بمعسكر المنتخب الأوليمبي.





وشارك توفيق في المران اليوم كاملا بعد فحصه طبيا للتأكد من جاهزيته لمباراة الترجي التونسي.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.



