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عقب معاناته.. محمد ممدوح يكشف لأول مرة كيف عالج نبرة صوته

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمد ممدوح عن السر وراء معالجة نبرة صوته والتي تحدث عنها عدد من جمهوره في بدايته بعالم الفن وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "ممدوح" قائلا: "ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلي وتكتبلي اعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت عندي.. بشكرهم طبعا جدا في البداية واحب شكر دكتورة چيهان ناصر لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها في الموضوع ده، دكتورة چيهان هي مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية في مجال الدبلجة، هي اللي وقفت معايا الفترة الاخيرة وساعدتني جدا في حل مشكلة الصوت والحمدلله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تاني في المستقبل ان شاء الله.. فا شكرا ليكم على اراءكم اللي بسطتني وشكرا دكتور چيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا واوعدكم ان شاء الله يتطور اضافي الاعمال الجايا".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد ممدوح مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" مع عدد من الفنانين أبرزهم منى زكي.

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