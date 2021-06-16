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بعد وفاة شخصين.. فتح التحقيق في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بالإسكندرية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أمرت نيابة مينا البصل بالاسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شقيقان في حادث تصادم على كوبري النوبارية أثناء استقلالهما دراجة بخارية بسيارة نقل ثقيل، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السيارة النقل وحجز سائقها علي ذمة التحقيقات وأخذ عينه لإجراء تحليل له لبيان إن كان يقوم تحت تأثير المخدرات من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل ثقيل على كوبري النوبارية بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية مما تسبب في وفاة شقيقين.
 
علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة أشرف.ش.ع، بصحبة شقيقه أحمد.ش.ع، دراجة بخارية اعلى كوبري النوبارية، اختل توازنهما أثناء استقلالهما "الموتوسيكل"، مما أدى لسقوطهما أسفل عجلات سيارة النقل تصادف مرورها بجوارهما علي الطريق.
 
وأسفر الحادث عن مصرع أحد الشقيقين في الحال، وأثناء نقل الآخر لفظ أنفاسه داخل المستشفى، تم الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وألقى القبض علي السائق وضبط السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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