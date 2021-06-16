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استعدادًا للترجي.. تقسيمة قوية في مران الأهلي تحت قيادة موسيماني
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:53 م
علي نبوي
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قاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مجموعة اللاعبين بالفريق في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي باستاد رادس، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي للأهلي اليوم، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
وحرص موسيماني على تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات أثناء التقسيمة التي شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين.
وكان يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق قد قاد ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية متنوعة على هامش المران الجماعي.
وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية.
واشتمل مران الحراس على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.
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