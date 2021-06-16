استعدادًا للترجي.. تقسيمة قوية في مران الأهلي تحت قيادة موسيماني

قاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مجموعة اللاعبين بالفريق في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي باستاد رادس، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي للأهلي اليوم، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.





وحرص موسيماني على تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات أثناء التقسيمة التي شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين.





وكان يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق قد قاد ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية متنوعة على هامش المران الجماعي.





وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية.





واشتمل مران الحراس على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.



