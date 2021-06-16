التعليم تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 20202021.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 1862021، وذلك عبر الرابط: https:g12.emis.gov.eg



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 1762021 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 1962021.



وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 2162021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.