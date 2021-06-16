"هتوحشني".. أول تعليق من إيمان العاصي عقب وفاة والدها

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جمعتها بوالدها تودعها من خلالها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "العاصي" قائله: "مع السلامو يا نور عيني مع السلامو يروخ قلبي هتوحشني يابابا ادعول لحبيبي" وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور من خلال خاصية التعليقات داعين له بالرحمه.



وكانت شقيقة إيمان العاصي قد أعلنت اليوم عن وفاة والدها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".