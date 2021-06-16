محافظ الفيوم: نهدف لخلق تجربة سياحية فريدة للسائحين

أكد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على أن السياحة تعد إحدى مصادر التنمية وتقوم عليها العديد من الأنشطة بما يعود بالفائدة على المواطنين المشتغلين بهذه الصناعة بشكل مباشر وغير مباشر.



وأشار الأنصارى" إلى أهمية إعطاء الصورة الأمثل لمحافظة الفيوم لتميزها في هذا النشاط بما تمتلك من مقومات، والعمل على قيمة ما هو موجود بالفعل كمتحف الحفريات بمحمية وداى الريان، ومناطق الشلالات، والغابة المتحجرة بجبل قطراني، وسواقى الهدير، مؤكدًا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتشبيك مع مختلف الجهات أساس النجاح، لافتًا الى خلق تجربة سياحية فريدة للسائحين بالمناطق السياحية والأثرية.



جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددٍ من أعضاء لجنة خبراء الترويج السياحى بالوزارة، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، لاستعراض خطة التنمية السياحية على أرض محافظة الفيوم.



وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.

