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محافظ الفيوم: نهدف لخلق تجربة سياحية فريدة للسائحين
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:35 م
الفيوم: ريهام على
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أكد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على أن السياحة تعد إحدى مصادر التنمية وتقوم عليها العديد من الأنشطة بما يعود بالفائدة على المواطنين المشتغلين بهذه الصناعة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار الأنصارى" إلى أهمية إعطاء الصورة الأمثل لمحافظة الفيوم لتميزها في هذا النشاط بما تمتلك من مقومات، والعمل على قيمة ما هو موجود بالفعل كمتحف الحفريات بمحمية وداى الريان، ومناطق الشلالات، والغابة المتحجرة بجبل قطراني، وسواقى الهدير، مؤكدًا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتشبيك مع مختلف الجهات أساس النجاح، لافتًا الى خلق تجربة سياحية فريدة للسائحين بالمناطق السياحية والأثرية.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددٍ من أعضاء لجنة خبراء الترويج السياحى بالوزارة، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، لاستعراض خطة التنمية السياحية على أرض محافظة الفيوم.
وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.
وأشار الأنصارى" إلى أهمية إعطاء الصورة الأمثل لمحافظة الفيوم لتميزها في هذا النشاط بما تمتلك من مقومات، والعمل على قيمة ما هو موجود بالفعل كمتحف الحفريات بمحمية وداى الريان، ومناطق الشلالات، والغابة المتحجرة بجبل قطراني، وسواقى الهدير، مؤكدًا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتشبيك مع مختلف الجهات أساس النجاح، لافتًا الى خلق تجربة سياحية فريدة للسائحين بالمناطق السياحية والأثرية.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددٍ من أعضاء لجنة خبراء الترويج السياحى بالوزارة، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، لاستعراض خطة التنمية السياحية على أرض محافظة الفيوم.
وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.
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