نائب محافظ الفيوم يستعرض آليات خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة

استعرض الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة من خلال رصد الطاقة الاستيعابية للفنادق، ومعدل الزيارات السنوي وعدد السائحين وجنسياتهم وأعمارهم، ورصد الاحتياجات والمطالب، وآليات التنسيق مع مختلف الجهات للترويج السياحى للمحافظة، والمواقع التى تتمتاز بها الفيوم ومقوماتها البيئية، والمواقع الأثرية والسياحية، والأماكن التراثية والحرف اليدوية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمزارات السياحية، وأعمال تطوير قرية تونس، والمبادرات الجادة للترويج السياحى، مثل مبادرة "إكتشف مصر"، و"الفيوم مش بعيد"، و"إعرف بلدك".



وأكد نائب المحافظ على أهمية إطلاق موقع الكتروني للترويج السياحي للمحافظة، والربط بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة، والعمل على التسويق السياحى الجيد للمحافظة من خلال شركة أورانج، واستغلال الميزات النسبية لقرية تونس، والصناعات الحرفية بالقرى المنتجة، وتفعيل كل الأنشطة اليدوية، وتطوير طرق المزارات السياحية، وتحسين الخدمات، والعمل على محوري التدريب والترويج السياحي، وتأهيل وتطوير المناطق السياحية والأثرية، مع الاستمرار في العمل لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والاهتمام بالمعارض داخل المحافظة وخارجها، مثل معرض ديارنا، ومعرض تراث مصر، فضلًا عن العمل للمشاركة فى المعارض الدولية، وإعداد برامج الرحلات كنوع من الترويج السياحي، إضافة إلى استضافة المعسكرات والفعاليات والمسابقات الرياضية.

