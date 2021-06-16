نائب محافظ الفيوم يستعرض آليات خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة

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نائب محافظ الفيوم يستعرض آليات خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:38 م
ريهام على
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استعرض الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة من خلال رصد الطاقة الاستيعابية للفنادق، ومعدل الزيارات السنوي وعدد السائحين وجنسياتهم وأعمارهم، ورصد الاحتياجات والمطالب، وآليات التنسيق مع مختلف الجهات للترويج السياحى للمحافظة، والمواقع التى تتمتاز بها الفيوم ومقوماتها البيئية، والمواقع الأثرية والسياحية، والأماكن التراثية والحرف اليدوية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمزارات السياحية، وأعمال تطوير قرية تونس، والمبادرات الجادة للترويج السياحى، مثل مبادرة "إكتشف مصر"، و"الفيوم مش بعيد"، و"إعرف بلدك".
وأكد نائب المحافظ على أهمية إطلاق موقع الكتروني للترويج السياحي للمحافظة، والربط بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة، والعمل على التسويق السياحى الجيد للمحافظة من خلال شركة أورانج، واستغلال الميزات النسبية لقرية تونس، والصناعات الحرفية بالقرى المنتجة، وتفعيل كل الأنشطة اليدوية، وتطوير طرق المزارات السياحية، وتحسين الخدمات، والعمل على محوري التدريب والترويج السياحي، وتأهيل وتطوير المناطق السياحية والأثرية، مع الاستمرار في العمل لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والاهتمام بالمعارض داخل المحافظة وخارجها، مثل معرض ديارنا، ومعرض تراث مصر، فضلًا عن العمل للمشاركة فى المعارض الدولية، وإعداد برامج الرحلات كنوع من الترويج السياحي، إضافة إلى استضافة المعسكرات والفعاليات والمسابقات الرياضية.
وأكد نائب المحافظ على أهمية إطلاق موقع الكتروني للترويج السياحي للمحافظة، والربط بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة، والعمل على التسويق السياحى الجيد للمحافظة من خلال شركة أورانج، واستغلال الميزات النسبية لقرية تونس، والصناعات الحرفية بالقرى المنتجة، وتفعيل كل الأنشطة اليدوية، وتطوير طرق المزارات السياحية، وتحسين الخدمات، والعمل على محوري التدريب والترويج السياحي، وتأهيل وتطوير المناطق السياحية والأثرية، مع الاستمرار في العمل لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والاهتمام بالمعارض داخل المحافظة وخارجها، مثل معرض ديارنا، ومعرض تراث مصر، فضلًا عن العمل للمشاركة فى المعارض الدولية، وإعداد برامج الرحلات كنوع من الترويج السياحي، إضافة إلى استضافة المعسكرات والفعاليات والمسابقات الرياضية.
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