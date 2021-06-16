Advertisements

نائب محافظ الفيوم يستعرض آليات خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استعرض الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، خطة التنمية السياحية على أرض المحافظة من خلال رصد الطاقة الاستيعابية للفنادق، ومعدل الزيارات السنوي وعدد السائحين وجنسياتهم وأعمارهم، ورصد الاحتياجات والمطالب، وآليات التنسيق مع مختلف الجهات للترويج السياحى للمحافظة، والمواقع التى تتمتاز بها الفيوم ومقوماتها البيئية، والمواقع الأثرية والسياحية، والأماكن التراثية والحرف اليدوية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمزارات السياحية، وأعمال تطوير قرية تونس، والمبادرات الجادة للترويج السياحى، مثل مبادرة "إكتشف مصر"، و"الفيوم مش بعيد"، و"إعرف بلدك".

وأكد نائب المحافظ على أهمية إطلاق موقع الكتروني للترويج السياحي للمحافظة، والربط بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة، والعمل على التسويق السياحى الجيد للمحافظة من خلال شركة أورانج، واستغلال الميزات النسبية لقرية تونس، والصناعات الحرفية بالقرى المنتجة، وتفعيل كل الأنشطة اليدوية، وتطوير طرق المزارات السياحية، وتحسين الخدمات، والعمل على محوري التدريب والترويج السياحي، وتأهيل وتطوير المناطق السياحية والأثرية، مع الاستمرار في العمل لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والاهتمام بالمعارض داخل المحافظة وخارجها، مثل معرض ديارنا، ومعرض تراث مصر، فضلًا عن العمل للمشاركة فى المعارض الدولية، وإعداد برامج الرحلات كنوع من الترويج السياحي، إضافة إلى استضافة المعسكرات والفعاليات والمسابقات الرياضية.

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كارتيرون يرفض صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ ساعة

كارتيرون يستقر أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

09:03 م

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

08:04 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة