الصحة: نسعى لاعتماد اللقاح المصنع في مصر وحصول مصنع فاكسيرا على تأهيل "الصحة العالمية"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد خلال لقائها بالدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن وزيرة الصحة أعربت عن رغبتها في دعم اعتماد اللقاح الذي سيتم إنتاجه في مصر واعتماد مصنع فاكسيرا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية.



كما أشاد مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في إعداد أول دولة تتقدم إلى المنظمة للحصول على الاستشهاد الدولي كدولة خالية من فيروس سي، وذلك بالحصول على الحقن الآمن الخاص بالدرن.



وأشار إلى أن لقاحات سينوفاك الصيني قد حصل على الترخيص الدائم لمنظمة الصحة العالمية، وخلال أيام سوف يظهر أول إنتاج من مصانع فاكسيرا والذي يتم تصنيعه على يد الخبراء الصينيين بكافة المعايير السليمة.



وأكد أن مصر تخطط لأن تكون أحد الموردين الرئيسيين في العالم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي قبل أن تبدأ في توريد اللقاحات إلى منظمة الكوفاكس.