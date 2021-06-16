Advertisements

الصحة: نسعى لاعتماد اللقاح المصنع في مصر وحصول مصنع فاكسيرا على تأهيل "الصحة العالمية"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد خلال لقائها بالدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن وزيرة الصحة أعربت عن رغبتها في دعم اعتماد اللقاح الذي سيتم إنتاجه في مصر واعتماد مصنع فاكسيرا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في إعداد أول دولة تتقدم إلى المنظمة للحصول على الاستشهاد الدولي كدولة خالية من فيروس سي، وذلك بالحصول على الحقن الآمن الخاص بالدرن.

وأشار إلى أن لقاحات سينوفاك الصيني قد حصل على الترخيص الدائم لمنظمة الصحة العالمية، وخلال أيام سوف يظهر أول إنتاج من مصانع فاكسيرا والذي يتم تصنيعه على يد الخبراء الصينيين بكافة المعايير السليمة.

وأكد أن مصر تخطط لأن تكون أحد الموردين الرئيسيين في العالم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي قبل أن تبدأ في توريد اللقاحات إلى منظمة الكوفاكس.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ ساعة

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين

كارتيرون يستقر أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

09:03 م

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة