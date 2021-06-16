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كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني  للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق الأبيض استعدادا للقاء أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .

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