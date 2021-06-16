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استشاري: التوت البري يحول الدهون لوقود للجسم

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نباتات طبيعية عبارة عن ألياف، تساعد على خفض الوزن بصورة كبيرة للغاية مثل ورق اللوتس، والسيليم.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هذه النبتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة.

وأَضاف أن هناك بعض المواد الطبيعية تعمل على زيادة معدل الحرق مثل التوت البري الذي يفتت الدهون داخل الجسم، معقبًا: "التوت البري يعمل على تحويل الدهون لوقود للجسم".

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