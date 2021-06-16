هيئة تنشيط السياحة: نعمل على الترويج للفيوم والانتقال من مرحلة زيارة اليوم الواحد

أكد المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم للترويج الأمثل لمقوماتها السياحية والأثرية، لما تتمتع به المحافظة من ميزات نسبية تتمثل بعضها في بيئتها الطبيعية وبعضها فى مقوماتها الأثرية والسياحية، فضلًا عن قربها المكاني من القاهرة وسهولة الوصول إليها.



وأضاف رئيس الهيئة، أن الهدف من الترويج السياحى للفيوم ليس إلقاء الضوء فقط على ميزاتها النسبية فقط، ولكن الهدف أيضًا العمل على الانتقال من سياحة اليوم الواحد إلى السياحة التى تمتد لأكثر من يوم، والتنوع في المجالات السياحية سواء كانت ترفيهية أو علاجية أو رياضية وثقافية، مع دراسة الطاقة الاستيعابية للفنادق، ومناطق السياحة والترفيه، فضلًا عن توافر الخدمات.



جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددٍ من أعضاء لجنة خبراء الترويج السياحى بالوزارة، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، لاستعراض خطة التنمية السياحية على أرض محافظة الفيوم.



وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.



