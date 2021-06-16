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محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددٍ من أعضاء لجنة خبراء الترويج السياحى بالوزارة، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، لاستعراض خطة التنمية السياحية على أرض محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن القاء تناول عرضًا لخطة التنمية السياحية بمحافظة الفيوم، وفيلمين تسجيليين أحدهما عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، وثانهما برومو لجولة افتراضية لمتحف وادى الحيتان بالتعاون بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أساليب الترويج السياحى، وأهم أعمال التطوير والتأهيل التى جرى تنفيذها بالمواقع السياحية والأثرية على أرض الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة للمحافظة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات للترويج السياحى للمقومات السياحية والأثرية للمحافظة، لافتًا إلى أنه قد سبقتها زيارة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وزيارة أخرى للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزيارة ثالثة للدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مما يؤكد أن محافظة الفيوم تعد مقصدًا مهمًا للسياحة والاستجمام، فضلًا عن تمتعها بالعديد من المقومات البيئية والطبيعية منقطعة النظير، مشددًا على أهمية التعاون بين المحافظة ووزارتى السياحة والبيئة للترويج الأمثل لتلك المقومات، بهدف وضع تجربة فريدة لزائري المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

وعلى هامش اللقاء تم إجراء حوار مفتوح مع الصحفيين والإعلاميين، تناول عددًا من التساؤلات والاستفسارات عن الترويج السياحى، والتنمية السياحية، ومكان الفيوم على خريطة وزارة السياحة، والخدمات السياحية، والرحلات الداخلية، والتوعية السياحية والأثرية، وآليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات للترويج السياحى للمحافظة، وتم الرد على هذه الاستفسارات والإجابة على تلك التساؤلات.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء عقب تفقد نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة لمتحف كوم أوشيم، ومحمية وادي الريان، ومرافقتهما لمحافظ الفيوم لتفقد مدرسة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس.
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين

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