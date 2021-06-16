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محافظ الفيوم يستعرض خطة التنمية السياحية ويعقد حواراً مفتوحاً مع الإعلاميين
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:48 م
الفيوم: ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددٍ من أعضاء لجنة خبراء الترويج السياحى بالوزارة، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، لاستعراض خطة التنمية السياحية على أرض محافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن القاء تناول عرضًا لخطة التنمية السياحية بمحافظة الفيوم، وفيلمين تسجيليين أحدهما عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، وثانهما برومو لجولة افتراضية لمتحف وادى الحيتان بالتعاون بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أساليب الترويج السياحى، وأهم أعمال التطوير والتأهيل التى جرى تنفيذها بالمواقع السياحية والأثرية على أرض الفيوم.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة للمحافظة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات للترويج السياحى للمقومات السياحية والأثرية للمحافظة، لافتًا إلى أنه قد سبقتها زيارة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وزيارة أخرى للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزيارة ثالثة للدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مما يؤكد أن محافظة الفيوم تعد مقصدًا مهمًا للسياحة والاستجمام، فضلًا عن تمتعها بالعديد من المقومات البيئية والطبيعية منقطعة النظير، مشددًا على أهمية التعاون بين المحافظة ووزارتى السياحة والبيئة للترويج الأمثل لتلك المقومات، بهدف وضع تجربة فريدة لزائري المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
وعلى هامش اللقاء تم إجراء حوار مفتوح مع الصحفيين والإعلاميين، تناول عددًا من التساؤلات والاستفسارات عن الترويج السياحى، والتنمية السياحية، ومكان الفيوم على خريطة وزارة السياحة، والخدمات السياحية، والرحلات الداخلية، والتوعية السياحية والأثرية، وآليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات للترويج السياحى للمحافظة، وتم الرد على هذه الاستفسارات والإجابة على تلك التساؤلات.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء عقب تفقد نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة لمتحف كوم أوشيم، ومحمية وادي الريان، ومرافقتهما لمحافظ الفيوم لتفقد مدرسة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضر مجلس النواب، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن القاء تناول عرضًا لخطة التنمية السياحية بمحافظة الفيوم، وفيلمين تسجيليين أحدهما عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، وثانهما برومو لجولة افتراضية لمتحف وادى الحيتان بالتعاون بين المحافظة ووزارتى السياحة والأثار والبيئة، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أساليب الترويج السياحى، وأهم أعمال التطوير والتأهيل التى جرى تنفيذها بالمواقع السياحية والأثرية على أرض الفيوم.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة للمحافظة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات للترويج السياحى للمقومات السياحية والأثرية للمحافظة، لافتًا إلى أنه قد سبقتها زيارة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وزيارة أخرى للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزيارة ثالثة للدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مما يؤكد أن محافظة الفيوم تعد مقصدًا مهمًا للسياحة والاستجمام، فضلًا عن تمتعها بالعديد من المقومات البيئية والطبيعية منقطعة النظير، مشددًا على أهمية التعاون بين المحافظة ووزارتى السياحة والبيئة للترويج الأمثل لتلك المقومات، بهدف وضع تجربة فريدة لزائري المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
وعلى هامش اللقاء تم إجراء حوار مفتوح مع الصحفيين والإعلاميين، تناول عددًا من التساؤلات والاستفسارات عن الترويج السياحى، والتنمية السياحية، ومكان الفيوم على خريطة وزارة السياحة، والخدمات السياحية، والرحلات الداخلية، والتوعية السياحية والأثرية، وآليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات للترويج السياحى للمحافظة، وتم الرد على هذه الاستفسارات والإجابة على تلك التساؤلات.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء عقب تفقد نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة لمتحف كوم أوشيم، ومحمية وادي الريان، ومرافقتهما لمحافظ الفيوم لتفقد مدرسة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس.
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