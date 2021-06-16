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أحمد موسى: شهادة محمد حسين يعقوب كانت فاضحة وكافة (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهادة محمد حسين يعقوب، التي عرضها برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، تصدرت المشهد خلال الـ24 ساعة الماضية، وحملت أراء متباينة ما بين مؤيد ومُعارض.

وأضاف موسى، أنه يوجه الشكر لهيئة المحكمة التي استمعت لشهادة «يعقوب»، مؤكدًا أن شهادته كانت فاضحة وكاشفة لما ينتهجه يعقوب بتجارة الدين، والذي يراه ملايين قد يطبقوا نهجه النابع من اجتهاد شخصي.

وتابع أن الشهادة التي عرضها برنامج «على مسئوليتي» تم إذاعتها كاملة بدون مونتاج، خاصة وأنها كانت تذاع أثناء عرض الحلقة على الهواء، بينما من يرددون تلك الأقاويل هم مناصرين له الذين غيبوا عقولهم لسماع فتاوى «يعقوب» الصادرة من رأيه الشخصي وليست عن سند ديني، وهو ما دمر أجيال.

واستكمل موسى، أن يعقوب كشف للعالم أجمع بأنه ليس مؤهلًا لأن يكون أهل الفتوى، مضيفًا «يعز عليا لما يكون واحد يتصدر للناس ويفتي بالحلال والحرام وهو ليس بعالم، وهو يقول شيء ولا يطبقه على نفسه، وهو أقسم بالله في شهادته أمام المحكمة بأنه لا علاقة له بالسياسة رغم أن الحقيقة تقول عكس ذلك».

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