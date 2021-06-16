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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظاهرة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تُعلن من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17\ يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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