الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تُعلن من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17\ يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



