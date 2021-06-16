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الصحة تكشف تفاصيل لقاء هالة زايد بنظيرتها الألمانية لبحث المجال الطبي بين البلدين

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل لقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بوزيرة الصحة الألمانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن الاجتماع بحث في تبادل المعلومات بين البلدين بحضور سفير مصر في ألمانيا.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة الوضع الوبائي في مصر من أجل الانتقال الآمن وتنشيط السياحة الآمنة، مع التأكيد على امتلاك مصر لنظام وقائي قادر على التصدي للأمراض الوبائية وبحث سبل التعاون بين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض مع المعهد المتخصص بالوبائيات والصحة العامة في ألمانيا.

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