وكيل الأزهر يستقبل ممثل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان

استقبل ف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السيدة عالية يونسوف، نائب ممثل المجلس الأعلى "للبرلمان" لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، والوفد الموافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر ودولة أوزبكستان في مجالات مكافحة التطرف وحقوق الإنسان.

في بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر بالوفد الأوزباكي في مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدا أن مصر وأوزبكستان تربطهما علاقة وطيدة على مدار التاريخ وخاصة في مجال التعليم، وهذا ما أكدت عليه زيارة فضيلة الإمام الأكبر لأوزبكستان والتي عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين، وعلى رأسهم الرئيس شوكت ميرضيايف، ورئيس الوزراء عبدالله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ، فضلًا عن مشاركة فضيلته في مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدى والتعاليم الماتريدية".





وأكد الدكتور الضويني استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم لأوزبكستان في المجال التعليمي والدعوي، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يولي طلاب أوزبكستان باهتمامه ورعايته الخاصة، وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائه من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة.



