المميزات وشروط القبول.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، كونه أحد أهم أدوات الدولة للاستفادة من الطاقة البشرية لتعزيز الاقتصاد المصري، وخلق جيل من الشباب، قادر النهوض بقطاعات عدة، على رأسها القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وغيرها من القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد، إذ تساهم إلى حد كبير في النهوض به، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مؤشراته المختلفة.



ودائما ما يبدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالتعليم الفني، من خلال توجيهاته المستمرة بالتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني، وجذب الطلبة للدراسة بها، وتغيير الثقافة المجتمعية حياله بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد، يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل.



وعلى خطى الرئيس، وتنفيذا لتوجيهاته، تحرص وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم في المدارس الفنية المختلفة، الصناعية، والتجارية، والزراعية، والفندقية، كما تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تتميز بقدرتها على إعداد الطلبة والدارسين، بما يتواكب مع متطلبات العصر في مختلف القطاعات التي تقوم على خريجي التعليم الفني.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال شهر يوليو المقبل.



ومن بين المدارس المتاحة أمام طلبو الشهادة الإعدادية، مدرسة بي تك "B.TECH" للتكنولوجيا التطبيقية، بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مدرسة بي تك "B.TECH" للتكنولوجيا التطبيقية:



سنوات الدراسة:

تستغرق مدة دراسة الطالب في مدرسة بي تك "B.TECH" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 سنوات دراسية.





التخصص:

تضم مدرسة بي تك "B.TECH" للتكنولوجيا التطبيقية، عددا من التخصصات والأقسام، هي: تجارة التجزئة "قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، وقسم المبيعات وخدمة العملاء، وقسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية".





المنهج الدراسي:

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي.





المميزات:

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص تعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.



شروط القبول:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني(http:moe.gov.eg).

- أن يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.





شروط التقديم:



- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.



- يتم إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية".



- ان لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.







5 محاور لتطوير التعليم الفني



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتماعا، يوم الأحد الماضي، لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.



وبدأت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، تقوم على 5 محاور، المحور الأول: إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، والمحور الثاني: تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتي يتم تطويرها عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يكتسبها الخريج، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، أما المحور الثالث: تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد، والمحور الرابع: مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، عن طريق إبرام شراكات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس "التكنولوجيا التطبيقية" التي تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، ومن المقرر أن يصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ما يزيد على 100 مدرسة بحلول عام 2030، والمحور الخامس: تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط في المدارس.