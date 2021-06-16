صراع إنجليزي شرس على نجم ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين يتصدران سباق التعاقد مع أحد نجوم ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع فوتبول لندن البريطاني بأن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال معجب كثيراً بجيمس ماديسون نجم ليستر سيتي وهو بالتأكيد هدف المدفعجية لكن من المرجح أن تشكل قيمة الصفقة عائقا أمامه.





وأكد الموقع البريطاني أن تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا يرغب في التعاقد مع ماديسون أيضًا في حالة رحيل المغربي حكيم زياش عن صفوف البلوز.





وأشار الموقع البريطاني إلى أن ماديسون البالغ من العمر 24 عاماً تبلغ قيمته السوقية الحالية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي هي 55 مليون يورو.



