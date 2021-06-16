نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي





تجاهل كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار فى الموسم الحالي لصفوف نادي إنبي، الاتصالات التى تلقاها من مسؤولى نادي بيراميدز الذىن اعلنوا رغبتهم فى التعاقد مع اللاعب لتديعم مركز الظهير الايمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث رفض كريم فؤاد العروض التى تلقاها مؤخرا و تمسك بارتداء قميص النادي الأهلي بالرغم من أن العرض المالي لنادي بيراميدز أكبر من الذى عرضه مسؤولى النادي الأهلي.





حيث كشف مصدر مطلع، أن كريم فؤاد وقع على مستند يُفيد برغبته فى اللعب للأهلي، وذلك بعد دخول المارد الأحمر وبيراميدز فى مفاوضات لضمه بجانب وصول أكثر من عرض أوروبي للحصول على خدماته.





وعقد مسؤولي النادي الأهلي جلسة خاصة مع نادي النجوم لإنهاء صفقة كريم فؤاد فى ظل عرض المارد الأحمر بشرائه مقابل 10 ملايين جنيه، فى الوقت الذى ترغب إدارة النجوم فى الحصول على 17 مليون جنيه.



