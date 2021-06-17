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الطقس يواصل مفاجآته السارة.. تعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تشهد مصر تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، إذ تواصل درجات الحرارة الاستقرار عند معدلاتها الطبيعية، ليسود طقس ربيعي معتدل، على أغلب الأنحاء.

وتنحصر تحذيرات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط في نشاط الرياح على عدد من مناطق الجمهورية، لكنها تظل محض رياح غير مثيرة للرمال والأتربة.

وبشكل عام، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا.

أما بخصوص طقس اليوم الخميس، فيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حالة الطقس خلال الفترة من يوم الخميس 17 يونيو 2021، حتى يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021:

يوم الخميس 17 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 18 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت 19 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 20 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 21 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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