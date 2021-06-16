خبير سياسي: مصر تتحرك في أزمة سد النهضة على ثلاث جبهات استراتيجية

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة بشأن سد النهضة؛ لشعور عام من العالم العربي أن هناك خطر على الامن القومي العربي، وأن ترك هذا الامر يشجع دول أخرى على الاعتداء على الدول العربية.



وأضاف "هلال"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن الدول لا تدار بالعواطف وإنما تدار بحسابات دقيقة ومعادلات سياسية وعسكرية، مستنكرًا حديث البعض عن الحرب وكأنها نزهة، مشددًا على أن من يتخذ قرار الحرب عليه أن يعلم متى ينهي هذه الحرب، موضحًا أن مصر تتحرك في أزمة سد النهضة على ثلاث جبهات استراتيجية، أولها المعلن والصريح الحل السياسي والدبلوماسي، وتحركت في هذا المجال في جميع الاتجاهات مع مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتقوم بمناورات عسكرية مع دول الجوار، وتؤكد أن جميع الخيارات مفتوحة.



وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن وزير الخارجية تصريحاته بها نبرة تصعيد، مشددًا على أن مصر لا تريد حل المشكلة بالحرب وليست دولة عدوانية، ولسنا في عداء مع الشعب الإثيوبي وإنما نريد حل يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.