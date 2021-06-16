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علي الدين هلال: مصر تشهد رسم خريطة عمرانية وبشرية جديدة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بناء الوعي لا يأتي بالحملات، موضحًا أننا نتعامل مع قضايا كبرى ومصيرية بمنهج الحملات الإعلامية، منوهًا بأنه عقب حديث الرئيس عن أزمة الانفجار السكاني، ظل الإعلام بأكمله يتحدث عن الأزمة لمدة أسبوع ثم توقف عن ذلك، وهذا لا يصح.

وأضاف "هلال"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في مصر حاليًا من مشروعات قومية بمثابة رسم خريطة عمرانية وبشرية جديدة، منوهًا بأن الطرق تنقل بشر وثروة ومقومات اقتصادية لأماكن كانت مهجورة، وهذا نتج عنه بعث الحيوية في البنية التحتية المادية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يتم أيضًا إعادة بناء البنية التحتية البشرية بالاهتمام بالتعليم والصحة، وخلق مصادر جديدة للثروة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن التقدم لن يأتي بدون إعادة بناء البنية التحتية البشرية، لافتًا إلى أن الدولة حاليًا تعمل على إعادة الكرامة للمواطن وبناءها من جديد من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تعيد رسم خريطة الريف المصري، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية لا تتم بالمعاشات والدعم فقط، فالمعاشات والأموال لا تحقق العدالة وتجعل الإنسان الفقير يعيش من اليد إلى الفم، معتبرًا أن ما يحدث نقلة اقتصادية واجتماعية وحضارية.

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