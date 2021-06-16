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مستشار الرئيس للصحة يكشف أعداد المتلقين للقاحات كورونا حتى الآن (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن ما تقوم به مصر بالبدء في تصنيع اللقاحات هي خطوة مهمة، مؤكدًا أن مصر تريد أن تقوم بالاستمرار في تصنيع اللقاحات منذ بدايتها وليس فقط مجرد تعبئتها.

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن مصر تريد أن يكون لديها قدرة مؤسسية وبشرية لتصنيع اللقاحات، مستطردًا "لسة مش عارفين اللي جاي ايه والأوبئة لن تنتهي".

وأكد أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر فعالة وآمنة، لافتًا إلى أن جميع الآثار الجانبية للقاحات متوقعة وهي عبارة عن ألم في مكان الحقن وتكسير في الجسم وبعض الأعراض الخاصة بالإصابة بالأنفلونزا وسوف تختفي هذه الأعراض تمامًا خلال يومين، ونقترب حاليًا من تطعيم 5 ملايين مواطن مصري.

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