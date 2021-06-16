برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

تشكل مصر حاليا حصارا دبلوماسيا قويا ضد إثيوبيا بالاشتراك مع السودان، حيث أن دولتي المصب أصبحوا يخاطبون وجهات العالم المختلفة للتنديد بالخطوات احادية الجانب التي تقوم بها أديس أبابا فيما يخص سد النهضة.





ففي الأيام القليلة الماضية توجهت مصر على لسان وزير خارجيتها بخطاب للأمم المتحدة تشرح فيه مستجدات أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي المستمر بخصوص القرارات المختلفة والاستمرارية في الملء الثاني دون أن تضع في الاعتبار أي أضرار قد تقع على كاهل دولتي المصب "مصر والسودان.





رسالة نارية من البرلمان الأوروبي

وفي السياق ذاته، كان قد أعلن البرلمان الأوروبي اليوم، الأربعاء، عن تضامنه مع دولتي المصب "مصر والسودان" بشأن أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي.





وفي سياق متصل، كان قد أكد قسم شؤون إفريقيا بالبرلمان الأوروبى فى رسالة لإتحاد الجاليات المصرية المصرية بأوروبا حرص البرلمان الأوروبى على مواصلة متابعة أزمة سد النهضة.