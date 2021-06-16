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أمريكا تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات للدول النامية لخفض الانبعاثات

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
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 تعهد جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، بأن تقدم بلاده المزيد من المساعدات المالية للدول النامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. 

وأضاف جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم اقتربت من الموافقة على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وقال جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، ذلك بحلول منتصف القرن الحالي.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، قوله في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية من العاصمة السعودية الرياض "اقتربنا بوضوح من سد الفجوة التمويلية، وأكد جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ على أن هذا أمر حتمي.


جاءت تصريحات جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بإنفاق 7ر5 مليار دولار سنويا لتمويل مشروعات حماية المناخ في الدول الأقل دخلا. 

كما طالب الكونجرس بتخصيص 2ر1 مليار دولار لصالح صندوق الأمم المتحدة للمناخ.
 

وذكرت بلومبرج أنه في حين تعتبر هذه التعهدات أكبر بكثير من التعهدات الأمريكية السابقة، فإنها أقل كثيرا مما يقول نشطاء الدفاع عن البيئة إنها مطلوبة، كما تقل عن تعهدات الدول الأخرى.


وقال جون كيري المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي التقاه أمس الثلاثاء أعرب عن "التزامه الحقيقي للغاية" بمحاربة ظاهرة التغير المناخي، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية قد توافق على الالتزام بخطة تستهدف الوصول بالانبعاثات الغازية إلى صفر  بحلول 2050 تقريبا.


وأضاف  أن السعوديين "لا يعترضون على فكرة صفر انبعاثات... إنهم يدركون أنها مطروحة  على مائدة البحث ومهمة... ما لم يكتشفونه هو الأشياء التي يؤمنون بها حقيقة، فهم لا يريدون تقديم وعود فارغة".

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