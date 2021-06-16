"الديهي": بيان الجامعة العربية حول سد النهضة أوجع الإثيوبيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الخارجية الإثيوبية، أعربت عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن بيان الجامعة العربية أوجع الإثيوبيين، معقبًا: "الدول العربية لما يجتمعوا مش شوية"، لافتًا إلى أن إثيوبيا رفضت ما اسمته "تدويل وتسييس" أزمة سد النهضة الذي تبينه على النيل الأزرق والموقف العربي منه، داعية مصر والسودان إلى "العودة إلى الطريق الصحيح" للتفاوض بدلا من نقل الملف للمحافل الإقليمية والدولية.



وتابع، أن الإثيوبيين في حالة خوف وهلع ورعب، وهذا طبيعي، لافتًا إلى هناك تصعيد إثيوبي ومحاولة تسويق أن مصر تجيش وتحشد، وإنهم مغلوبين على أمرهم.



ونوه، بأن وزير الري الإثيوبي صعد الموقف، وأكد أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم وفقًا للجدول الزمني.