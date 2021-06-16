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تخطيط الأهلي توصي برفض عرض العين الإماراتي لضم ديانج

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أوصى مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، برفض العرض المقدم من نادي العين الإماراتي للتعاقد مع اللاعب الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.

عرض العين الإماراتي لضم ديانج

وكان مسؤولو نادى العين الإماراتى قد تقدموا بعرض رسمي خلال الفترة الماضية للتعاقد مع لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و عرض مسؤولو النادي الإماراتي مبلغ ستة ملايين دولار من اجل التعاقد مع اللاعب المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي و منتخب مالي.

من جانبه رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فكرة التخلي عن خدمات اللاعب الدولي المالي  خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي نفس السياق، يفضل النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،خوض تجربة احترافية في الدوريات الأوروبية، عن اللعب في الخليج.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلي خلال الساعات القادمة بالرد على عرض بيع أليو ديانج للعين الإماراتي، سواء بقبول التفاوض حول بيعه أو رفض العرض، حيث قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي تأجيل حسم الملف لحين انتهاء مواجهتي الترجي الرياضي التونسي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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