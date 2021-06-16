Advertisements

تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني 2021 - 2022

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
سيبدأ موسم الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، التي توافق يوم 15 أغسطس/آب المقبل.

وذلك بعد أن توصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني (لاليجا)، والمجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، لاتفاق خلال اجتماع ترأسه المدير العام للرياضة، ألبرت سولير، وفقا لما ذكره المجلس في بيان.

وتوصل خافيير تيباس ولويس روبياليس، رئيسا لاليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق على عدم إقامة مباريات في المسابقة المحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 23 أبريل/نيسان 2022، وهو اليوم الذي من المقرر أن يقام فيه نهائي كأس الملك.

ومن جانبه، اتخذ المجلس الأعلى للرياضة قرارا نهائيا، بشأن يوم 31 ديسمبر/كانون أول 2021، بسبب "الخلاف القائم" بين لاليجا واتحاد الكرة، حيث ستُلعب ثلاث مباريات من الدوري في اليوم الأخير من العام، لكنها ستخضع لـ"معايير" تتعلق ببعد الملاعب التي تستضيف المباريات.

وقال المجلس الأعلى للرياضة "فقط الفرق التي يتعين عليها أن تسافر في نطاق الحد الأدنى، ستكون قادرة على خوض مباريات، وذلك من أجل احترام عودتها في الوقت المناسب، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة".

وشكر سولير الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولاليجا، على "استعدادهما للحوار لتزويد مسابقاتنا بإطار من اليقين الضروري".

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يرفض صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ ربع ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

09:03 م

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة