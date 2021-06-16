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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:54 م
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على النتيجة، اعتبارًا من مساء الغد الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد منذ قليل، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021)، بنسبة نجاح ٨٣.٩ %، حيث تقدم للامتحان (١٦٢٢٩٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالبا وطالبة.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (٢٦٦) طالبا وطالبة.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد منذ قليل، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021)، بنسبة نجاح ٨٣.٩ %، حيث تقدم للامتحان (١٦٢٢٩٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالبا وطالبة.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (٢٦٦) طالبا وطالبة.
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