Advertisements

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على النتيجة، اعتبارًا من مساء الغد الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد منذ قليل، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021)، بنسبة نجاح ٨٣.٩ %، حيث تقدم للامتحان (١٦٢٢٩٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالبا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (٢٦٦) طالبا وطالبة.

أخبار تهمك

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ يوم

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

09:50 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

08:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة