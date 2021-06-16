موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على النتيجة، اعتبارًا من مساء الغد الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.



يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد منذ قليل، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021)، بنسبة نجاح ٨٣.٩ %، حيث تقدم للامتحان (١٦٢٢٩٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالبا وطالبة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (٢٦٦) طالبا وطالبة.

