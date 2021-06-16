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غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ضم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

الونش ينضم لمنتخب مصر الأولمبي

ووضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كخيار أول لتدعيم الدفاع المصري استعدادًا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

وجاء أحمد حجازي المحترف بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة السعودي كأختيار ثاني في دفاعات المنتخب الوطني الأولمبي في طوكيو بناء على قرار شوقي غريب.

وتنص لوائح الأوليمباد على أحقية كل منتخب إختيار ثلاثة لاعبين فوق الـ23 سنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، حيث يدرس شوقي غريب المدير العام لشباب الفراعنة اختيار ثلاثي المنتخب من ثمانية أسماء.

ويدرس شوقي غريب اختيار الثلاثي فوق السن من بين كلا: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح.

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