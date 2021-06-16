تعرف على مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

سينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 أغسطس (آب) المقبل، بجولة أولى ستكون مواجهة توتنهام هوتسبير-مانشستر سيتي من أبرز المباريات بها.







كما ستشهد هذه الجولة الأولى لموسم 2021-2022 زيارة آرسنال لبرينتفورد، واستقبال تشيلسي لكريستال بالاس، في حين سيستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليدز وسيحل ليفربول ضيفاً على نوريش سيتي.

وستستكمل الجولة بمباريات بيرنلي-برايتون، وإيفرتون-ساوثهامتون، وليستر سيتي- وولفرهامبتون واندررز، ونيوكاسل يونايتد-وست هام يونايتد، وواتفورد-أستون فيلا.

وهناك نية لتكون الملاعب مليئة بالجماهير مع انطلاقة البطولة في منتصف أغسطس (آب) بما في ذلك مشجعي الفريق الزائر.