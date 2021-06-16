قطاع الأعمال: 50 ألف سيارة كهربائية سنويًا الطاقة الإنتاجية لشركة النصر

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج وتصنيع شركة النصر للسيارات، سيارات كهربائية في السوق المصرية.



وأوضح "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أحضرت 12 سيارة للتجربة والسير بها 12 ألف كيلو قبل إبداء الملاحظات عليها.



وأشار إلى أنه سيتم تصنيع 100 سيارة كهربائية مصرية ضمن خطة جديدة وبدء طرحها في يوليو وأغسطس 2022، مضيفا أن الإنتاج التجاري من السيارات الكهربائية يبدأ سبتمبر 2022.



وتابع أن 50 ألف سيارة في العام الطاقة الإنتاجية للوزارة، لافتا إلى أن تم إنتاج السيارة الكهربائية بنموذج موتور واحد وشاسيه واحد وماتور واحد.

