مركز الحوار الروسي: قمة جنيف أعادت روسيا على الصعيد الدولي من جديد



قال الدكتور مسلم شعيتو، مدير مركز الحوار الروسي العربي، إن قمة جنيف أطلقت دور روسيا على الصعيد الدولي من جديد، وهناك تفاؤل كبير للتوازن على الصعيد الدولي للحفاظ على الأمن، نتيجة من التخوف من استعمال أسلحة تهدد الأمن العالمي.



وأضاف الدكتور مسلم شعيتو، خلال لقائه عبر سكايب مع فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق بيان مشترك بين الرئيس بايدن ونظيره الروسي والذي يدعو الى عدم الوصول لتهديد الأمن العالمي الاستراتيجي، ونحن ننتظر ما بعد هذا اللقاء خاصة التابعة لوزارة الخارجية خلال الأشهر المقبلة.



وأوضح أن القمة ليس بها رابحا أو خاسرا، ولكن هناك تغيير في المفاهيم الدولية، حيث أن الإدارة الأمريكية أصبحت تعلم أنها لم تعد الدولة العظمى في العالم، رغم أنها مازالت الأقوى، كما أنها اقتنعت أن الحوار مع روسيا ضروري للحفاظ على الأمن الاستراتيجي.



وأكد أن أمريكا تعمل على فصل الصين عن روسيا لتؤكد أحاديتها مرة أخرى، خاصة أن روسيا حققت نوعا من التقدم أعادها إلى الخريطة الدولية في علاقاتها مع أوروبا، لافتًا إلى أن روسيا كانت أضعف في مراحل كثيرة خلال الألف عام الماضية، ورغم ذلك روسيا لا تعتدي على أحد، وأصبحت قوة اقتصادية فاعلة.



ونوه مدير مركز الحوار الروسي العربي، بأنه لا يوجد أي خطر الصين لا في الوعي الروسي ولا التاريخ الروسي ولا السياسة أو الممارسات.