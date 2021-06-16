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بسمة وهبة: شهادة محمد حسين يعقوب ختم لنهاية زمن "الدجل"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الشيخ محمد حسين يعقوب، قائلة إن شهادته بالمحكمة أمس، صدمتها في صراحتها التي كشفت سنوات طويلة من اللعب والتجارة باسم الدين.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:" مفضوحين ومشكوفين من يومهم.. لكن شهادة محمد حسين يعقوب، جات عشان تكون زى الختم.. الختم الذي كتب نهاية زمن الدجل واللعب بالدين.. دا مستحيل يكون شيخ".

وواصلت:"اللى حصل مكنش مشهد النهاية لكن مشهد حرق أخطر كروت عالم الدجل، واللعب بالدين، 30 سنة وعقولنا ولادنا كانوا تحت رحمة تجار الدين اللى قدموا نفسه للناس في ثوب الشيوخ، وكانوا زي السرطان الى عمال ينتشر ويتوغل ويلعب فى قيم وعقل المجتمع، ويحرموا ويحللوا على كيفهم ومزاجهم".

وواصلت:"محمد حسين يعقوب اللى وقف في قلب المحكمة وقال إنه مش شيخ ولا بتاع الفتوى، لكن لم يترك شيء في حياتنا إلا حرموها بفتاوى.. الصور حرام وصوت المرأة عورة، والانتخابات كفر، والتلفزيون حرام، وحقوق المرأة حرام.. شوهوا فكر الشباب، وبسبب فتاويهم وتضليلهم لم يعرف الشباب الفرق بين الحلال والحرام".

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