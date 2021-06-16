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وزير قطاع الأعمال يكشف متوسط تكلفة محطة شحن السيارات الكهربائية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:46 م
هشام توفيق
هشام توفيق
كساب أحمد
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بدأت التعاون مع شركة مصرية لتطوير بطاريات السيارة الكهربائية، لافتا إلى أن تم تجربة السيارة الكهربائية على السير في مصر و«هي قوية».

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء 3000 محطة خلال 18 شهر بقدرة شحن 6000 سيارة، متابعا أن متوسط تكلفة المحطة حوالي 150 ألف جنيه، لافتَا إلى نصف محطات شحن السيارة الكهربائية ستكون في المنازل بمتوسط شحن 8 ساعات.

وحول سعر السيارة، قال إنه ستبدأ من 290 ألف إلى 400 ألف جنيه، مضيفا أن السيارة الكهربائية توفر 6 آلاف جنيه في الـ10 آلاف كيلو مقارنة بالتقليدية.
ونوه لنصيحة وزير الطاقة الصيني له بإنشاء محطات شحن السيارات قبل العمل بإنتاج السيارة الكهربائية، مضيفا أن المحطات ستكون أغلبيتها حكومية مع القليل يديره القطاع الخاصة.

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