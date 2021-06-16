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بسمة وهبة لـ محمد حسين يعقوب: "رميت الشباب في النار وهربت"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الشيخ محمد حسين يعقوب، بسؤال على الهواء، بعد شهادته الأخيرة أمام المحكمة، وقالت:" هسألك سؤال أمام الله.. انت قد نظرة تلاميذك وضحاياك لما يعرفوا إنك ضللتهم طوال السنوات الماضية؟".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"مش انت اللى طلعت وقلت أحنا مش بتوع سياسة وحينما شعرت بقوة التيار الإسلامي بعد 25 يناير، خرجت بتصريحك الشهير، غزوة الصناديق وكله متسجل".

وتابعت: "طيب دا نسميه إيه يا مولانا.. كذب؟ تحريض؟ نشر عنف؟ ولما نفتكر موقفك من 30 يونيو، حينما نزلت وساندت الإخوان في اعتصامهم الإرهابي، وياما عملت مداخلات لدعم الإخوان وإرهابيهم وقلت عن ما يحدث في مصر معركة ضد الإسلام والمسلمين، قبل أن تختفى لاحقًا.. رميت الشباب في النار وهربت.. أخدتونا وسممتوا عقولنا وسبتونا".

وأضافت: "عشان كدا، هيفضل مشهد المحكمة نقطة تحول خطيرة في تاريخ مواجهات مصر مع الأفكار المتطرفة وتجار الدين".

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