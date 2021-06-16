وزير قطاع الأعمال يُعلن عن حملة ترويجية عالمية ضخمة لـ "نيت"

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة أنفقت 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أول "براند" مصري في يوليو المقبل للغزل والنسيج.



وأوضح "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم الوصول بالطاقة الإنتاجية للغزل إلى 188 ألف طن وهي أضعاف ما كان يتم إنتاجه.



ولفت إلى أن لوجو "البراند" فكرته مقتبسة عن الحضارة المصرية القديمة باسم "نيت"، مضيفا أن سيتم إعداد حملة ترويجية وإعلامية ضخمة للبراند الجديد قبل بدء إصدار العينات سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وأكد أن البراند سيكون منافسا داخل مصر وخارجها.

