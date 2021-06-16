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أول تعليق من عمالقة الشرقية بعد دخولهما موسوعة جينس

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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علق الشاب محمد شحاتة عبدالجواد، 33 سنة الملقب بعملاق الشرقية وشقيقته" هدى" على دخولهما موسوعة جينس، حيث أكدا على شعورهما بفرحة بعد حصولهم على 5 أرقام قياسية، وذلك بحسب موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وقال الشاب أن عدد من المسؤولين في موسوعة جينيس توجهوا إليهم في قرية الجمالية التابعة لمركز الحسينية وقاموا بقياس أطوالهم ثم أخبروهم بحصولهما على أرقام قياسية وقاموا بمنحهم الشهادات اليوم، وطالب بتوفير وسيلة انتقال لهم "سيارة" لتسهيل تنقله وشقيقته.

كما طالب الشاب بتوفير معاش له وشقيقته وأيضا طالب شركات الإعلانات للاستعانة بصورة في نطاق الدعاية حتى بتوفر لهم دخل يستطيعوا العيش من خلاله.

وأوضحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية أن محمد يمتلك يدًا تعد الأكبر على مستوى العالم ليحصد الرقم القياسي العالمي لأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بواقع 31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى، فيما حصل وأخته هدى شحاته عبدالجواد بالإضافة إلى تحقيق ذلك الرقم، على أربعة أرقام قياسية أخرى، وذلك بحسب موقع موسوعة

واستعان موقع جينيس باستشارة الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء فريقه الطبي من أخصائيي جراحة العظام وهما الدكتور محمد شوبكي، والدكتور محمد نور، بحثًا عن قياس دقيق لأطراف هذه العائلة المصرية من العمالقة.

وحصلت هدى، 29 عام على ثلاثة أرقام قياسية وهي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر. واستطاع الأخ الأكبر محمد، 34 عام، تحقيق رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

ويعاني كل من هدى ومحمد من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية،

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