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وزيرة البيئة: مصر مستمرة في نقل رسالة أفريقيا للعالم لمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جون كيري المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي، تواجد في مصر ضمن جولته بالمنطقة، وتم النقاش في عدة محاور منها: الوضع المصري في ملف البيئي والتصدي للتغيرات المناخية.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم أيضًا مناقشة طرح مصر استضافة مؤتمر المناخ المقبل المقرر له في 2022، خاصة وأن الدور على أفريقيا استضافة هذا المؤتمر، موضحة أن القيادة السياسية لديها توجه للحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية.

وتابعت أن البرنامج القومي لإعادة تأهيل البحيرات، من ضمن إجراءات التكيف مع تغير المناخ، والعمل حاليًا يتم على إعادة تأهيل البحيرات في ظل التغيرات المناخية، موضحة أن مصر مستمرة في نقل رسالة أفريقيا للعالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية، بينما تم الحصول على منحة قدرها 34 مليون دولار لحماية البيئة الخضراء.

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