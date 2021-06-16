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ياسمين فؤاد: مصر مُقبلة على الخروج من الدلتا بسبب التغيرات المناخية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن أن قطاع النقل هو الثاني في التأثير على الانبعاثات المناخية، موضحة أن وجود أمريكا في مؤتمر المناخ المقبل، وتعهدها بتقليل الانبعاثات عام 2035.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جون كيري المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي أكد هلال زيارته للقاهرة أن اتفاق باريس سيكون هو المسار الخاص في المفاوضات، ولن يتم التنصل من هذا الاتفاق.

واختتمت تصريحاتها، أن مصر مُقبلة على الخروج من الدلتا وعمل 16 مجتمعًا عمرانيًا، ومن ثم التأكد من تأثرهم من تغير المناخ من عدمه، حيث تم العمل على خريطة تفاعلية، بوضع المدن الجديدة والمشروعات على الخريطة، بينما البحر المتوسط سيتعرض لآثار كبيرة من تغيرات المناخ.

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