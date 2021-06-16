شاهد.. تعليق ناري من إبراهيم عيسى على شهادة محمد حسين يعقوب أمام محكمة "داعش إمبابة"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث عن شهادة محمد حسين يعقوب في قضية "داعش إمبابة" هي الأهم خلال الساعات الماضية، وشهادته أمام القاضي حدث مهم ووقفة تاريخية ومفصلية، موضحا أن هناك متابعة من المصريين بحجم المأساة وجرم السلفية ممثلة في محمد حسين يعقوب.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن محمد حسين يعقوب كان أكثر أخلاصًا في إبراز عار السلفيين، ويمثل عار لكل السلفيين، منوهًا إلى أن شهادته شهادة زور، وهو رجل جبان وكذاب، كما أنه كذب أمام المحكمة وهو يعرف أن الشهادة لله وللقانون، حيث أنه كذب كذب فاجر.



وشدد على ضرورة أن يوجه اتهام لهذا الشيخ بالشهادة الزور وكذبه أمام المحكمة، خاصة أنه كذب على المصريين طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك متهم اعترف بأنه حصل على أفكاره من يعقوب وبعض مشايخ السلفيين.