موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، على الأسماء التي ستعود من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى موسيماني، رغبته في استعادة خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري، بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى عودة كل من أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم "كامبوس"، من صفوف سموحة.





ويأتي قرار المدير الفني، في استعادة خدمات الرباعي، بعد ظهورهم بشكل مميز مع أنديتهم في الموسم الجاري، ومساهمتهم في تطوير الفرق المعارين إليهم.





ويلعب ريان ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، فيما يتواجد عمار ضمن صفوف الاتحاد لمدة موسمين، ويمتلك الأهلي بند يتيح عودة حمدي عقب نهاية الموسم الأول، بينما يلعب الثنائي كامبوس وعبدالقادر ضمن صفوف سموحة، لمدة موسمين.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل في رادس بتونس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



