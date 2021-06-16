مدرب كرواتيا يتحدث عن أهمية مواجهة التشيك في اليورو

قال فيدران تشورلوكا المدرب المساعد لمنتخب كرواتيا إن فريقه لن يطلب من أي لاعبيه مراقبة المهاجم التشيكي باتريك شيك بصورة شخصية ولصيقة.





ويلتقي المنتخبان في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أوروبا 2020 في جلاسجو الجمعة المقبل.





وأحرز شيك ثنائية رائعة الإثنين الماضي ليقود فريقه للفوز 2-0 على أسكتلندا في مستهل مسيرته ضمن المجموعة الرابعة في جلاسجو.





لكن رغم إشادة تشورلوكا بشيك (25 عاما) إلا أنه أكد أن فريقه سيستمر في اللعب باستراتيجيته الدفاعية المعهودة في المواجهة المقبلة أمام منتخب التشيك.





وقال المدافع السابق في مؤتمر صحفي في مقر المنتخب في كرواتيا اليوم الأربعاء: "شيك لاعب متميز وأنا لا أقول هذا لأنه أحرز هدفين في مرمى أسكتلندا".





وأضاف قائلا: "أثبت (شيك) على مستوى ناديه أيضا أنه متميز بالفعل لكننا لن نراقبه بصورة لصيقة. لم تفعل ذلك من قبل ولن نغير طريقتنا يوم الجمعة".





ولعب تشورلوكا في قلب الدفاع عندما أهدر منتخب كرواتيا تقدمه بهدفين لتنتهي مباراته أمام التشيك بالتعادل 2-2 في بطولة أوروبا 2016.





وقال إنه يتوقع مواجهة أقوى مع المنافس التشيكي هذه المرة أيضا.





وأردف المساعد قائلا: "هذا الفريق أكثر سرعة وديناميكية ومن ثم فإن المواجهة معه ستكون أكثر صعوبة. التحدي هذه المرة سيكون أكبر مما كان في 2016".





وتتعرض كرواتيا التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا لضغوط كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة بعد الهزيمة 1-0 أمام إنجلترا في مباراتها الأولى في البطولة الأوروبية الحالية.





وأقر تشورلوكا بضرورة تقديم أداء أفضل في الهجوم بعد الأداء المتواضع في ستاد ويمبلي اللندني، الأحد الماضي.





وقال تشورلوكا عن ذلك: "مشكلاتنا الجديدة واضحة للجميع.. لدينا مشكلات في الثلث الأخير من الملعب ولا نخلق ما يكفي من الفرص. نعمل بجدية على إصلاح هذا الأمر".





وعاد المدافع ديان لوفرين للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في أربطة الركبة خلال الإعداد للبطولة لكن لا يتوقع أن يشارك أساسيا بعدما قدم بديله دوي كاليتا-كار أداء جيدا في مواجهة إنجلترا.





وسيخوض المنتخب التشيكي الذي لا يعاني من أي إصابات المباراة بصفوف مكتملة.





وقال حارس مرماه توماس فاسليك إن كرواتيا ربما ترتكب أخطاء نتيجة الضغوط التي تتعرض لها ومن ثم سيسعى منتخب التشيك إلى مباغتة الخصم نتيجة لذلك.





وقال حارس المرمى التشيكي: "كرواتيا تحتاج إلى النقاط الثلاث بعد الهزيمة أمام إنجلترا وسيتعين عليها جراء ذلك الهجوم ونحن نعرف كيف سنلعب في مواجهتهم".





وأضاف فاسليك: "نظمنا أداءنا جيدا وقدمنا مباراة جيدة بالفعل في مواجهة أسكتلندا والآن علينا الحفاظ على هذا المستوى".



